(Di mercoledì 26 luglio 2023) IL CONTRIBUTO. Sono 20.935 glibergamaschi che da oggi potranno beneficiare del contributo di 210 euro per la «», relativa all’acquisto die materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 2023-24.

Libri e borse di studio, «Dote scuola» a ventimila studenti L'Eco di Bergamo

L'assessore regionale Simona Tironi: "Da mercoledì 26 luglio sarà assegnato il contributo, per un totale di oltre 900 mila euro a sostegno delle famiglie più fragili"