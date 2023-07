Levante | «Il palco mi fa sentire libera»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 26 luglio 2023)torna finalmente in tour – sul, il suo luogo naturale – per celebrare sia l’ultimo album (Opera Futura) che i dieci anni di carriera. «Un bel ritorno», come lo definisce la stessa cantautrice, considerando che è il primo tour post-pandemia, «senza distanze». «È stato bello ritrovarsi in ogni senso. – ci dice Claudia Lagona – Sono proprio felice di stare sul. Mi basta poco per essere felice, ilmi fa». E così Opera Futura – Live in concerto finisce per essere più di una tournée: è il ritorno alla normalità e, nello stesso tempo, è una celebrazione delle poesie in note di Claudia. La scaletta, non a caso, attinge a piene mani dalla discografia della cantautrice spaziando dagli esordi all’ultimo progetto. «Ci sono grandi assenti, soprattutto di ...