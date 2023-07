L’estate addosso | come finisce il film?

(Di mercoledì 26 luglio 2023)con un voice over conclusivo di Marco (Brando Pacitto). Racconta che l’ultima volta che ha visto Maria (Matilda Lutz) è stato durante il viaggio di ritorno da New York a Roma e che, successivamente, lei è andata a studiare legge a Londra. Lui sta studiando veterinaria, e dice di esserne contento. Tuttavia, confessa allo spettatore che sta ancora pensando alpassata insieme a Matt e Paul. La trama delruota attorno a Marco, un ragazzo che ha 18 anni, sta per finire il liceo e,tutti i suoi compagni di classe, non è sicuro del suo futuro. La sua noiosa estate romana prende una piega diversa quando, dopo un incidente in moto, riceve un risarcimento dall’assicurazione che gli permette di andare a San Francisco ospite di una coppia gay. Con lui ...

(Commedia, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Gabriele Muccino, con Brando Pacitto, Matilda Lutz, ...