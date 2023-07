L'Espanyol e il Caso Braithwaite | parla l'allenatore | 'Ha perso fiducia in noi ma incorre in una sanzione severa'

... con Joselu - arrivato dall'- e Vinicius coppia d'attacco. Anche Erik ten Hag darà spazio ...99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente indi sottoscrizione annuale. Per gli ...L'ex attaccante del Barcellona starebbe addirittura pensando di ritirarsi indi mancata cessione. Guerra aperta Braithwaite -: il danese vuole la cessioneFran Garaganza, direttore ...Commenta per primo In casaè scoppiato ilBraithwaite . L'attaccante danese si è rifiutato di giocare l'ultima amichevole della squadra catalana e ha lasciato il ritiro di Marbella per tornare a casa. Il nuovo ...

Caso Braithwaite all'Espanyol, l'allenatore Fran Garcia: "Rischia una sanzione molto severa" TUTTO mercato WEB

El rei emèrit espanyol ha aterrat a Vigo aquest migdia per gaudir d'unes vacances en què aprofitarà per buscar casa ...El Ministeri de Defensa compra drons per un valor de 595 milions d'euros, i es deixa 138,4 milions més en altres contractes ...