L’eredità del metodo democristiano trent’anni dopo Parla Mannino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dala Balena Bianca non nuota più. Luglio ’93. Mino Martinazzoli e il “cenacolo Scoppola” misero la parola fine all’esperienza politica della Democrazia Cristiana. Il resto è storia. Le evoluzioni e le diversissime esperienze che i democristiani intrapresero fanno parte di una fase politica nella quale era inevitabile che “tornassero al governo o i post comunisti o i post fascisti. Ma tutti coloro che hanno governato, per quello di buono che hanno fatto per il Paese, hanno applicato il”. Ne è certo l’ex ministro Dc, Calogeroche, con la sua narrazione plastica della storia, ci riporta indietro nel tempo tratteggiando le geometrie della politica che fu., cosa ricorda del luglio difa? Mi sembrò che allora si avverasse la ...