Leo Messi inizia la sua nuova avventura a Miami | ma non è da solo… -video

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Leo ha da pocoto la suaamericana e anche stavolta non ha potuto fare a meno del suo compagno d’allenamento speciale… Dopo aver conquistato il suo primo titolo mondiale ed aver chiuso la sua esperienza parigina con all’attivo 16 gol, Leohato la suavita ae lo ha fatto alla grande. La stella argentina si è da poco laureato campione del mondo, è in procinto di vincere il suo ennesimo pallone d’oro e ad appena 118 minuti dal suo esordio in MLS, ha subito messo il suo sigillo su una vittoria, segnando un gol dei suoi al minuto 94 di una gara tiratissima contro il Cruz Azul e segnato altre 2 reti nella gara successiva contro l’Atlanta United. Ma quali sono i segreti per questa incredibile longevità del campione argentino che, malgrado le sue ...

Commenta per primo Altro giro e altri gol per, che nella notte è stato protagonista della vittoria dell'Inter Miami contro l'Atlanta United . In attesa del debutto in MLS, La Pulce ha fatto una doppietta nel 4 - 0 in Leagues Cup, una ...Dopo il gol all'esordio con l'Inter Miami con una punizione entrando dalla panchina,ha messo a segno la sua prima doppietta e un assist in Mls da titolare con la franchigia statunitense nel 4 - 0 sull'Atlanta United che vale l'accesso ai sedicesimi della Leagues Cup, ...Vittime due giovani sardi Di: AlessandraPrima ha convinto 2 persone a fingersi vittim e di una truffa online, poi, attraverso abilissime ... che li avrebbe cosìal riparo da imminenti accessi ...

Leo Messi si è presentato con il botto all'Inter Miami: doppietta fantastica dell'argentino nella sfida contro Atlanta ...(Adnkronos) – Dopo il gol all’esordio con l’Inter Miami con una punizione entrando dalla panchina, Leo Messi ha messo a segno la sua prima doppietta e un assist in Mls da titolare con la franchigia st ...