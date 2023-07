L’Emilia-Romagna? Colpa del Pd Ma al Nord invece…

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Basta poco per smascherare l’ipocrisia, basta mantenere la lucidità anche nei momenti più critici come queste ore che spaccano l’Italia tra ghiaccio e fuoco, entrambi figli di un cambiamento climatico che – come dice bene Cecilia Strada – sarebbe meglio chiamare “disastro climatico”. Sull’alluvione in Emilia-le destre accusano i dem. In Lombardia e Veneto gli eventi avversi Gli effetti (preannunciati dalla stragrande parte dei climatologi) sono nelle grandinate, nelle trombe d’aria e nel fuoco di questi giorni ma sono ancora freschi nella memoria dei cittadini in Emilia-che stanno facendo i conti con la ricostruzione dopo gli alluvioni. Quando l’acqua sommersei rappresentati di questo governo ci dissero (più o meno velatamente) che lafosse tutta del Partito ...