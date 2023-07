LEGO | l’incredibile set della fiammeggiante Ferrari Daytona SP3 è scontatissimo su Amazon

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il setTechnicSP3 è sceso di prezzo su; stringerete fra le vostre mani una supercar unica e dettagliatissima. Suil setTechnicSP3 è attualmente in offerta. Sul sito trovate il modellino di una delle macchine più cattive e veloci di sempre a 287,99€, con uno sconto del 36% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito. Nel dettaglio, stiamo palrando di un setTechnic da 3.778 pezzi che ricrea laSP3 in un modellino di auto sportiva da costruire in scala 1:8. Questo include tantissimi dettagli, come l'apertura delle portiere, lo sterzo, il motore V12, il ...

... stiamo palrando di un setTechnic da 3.778 pezzi che ricrea la Ferrari Daytona SP3 in un modellino di auto sportiva da costruire in scala 1:8. Questo include tantissimi dettagli, come'......per Ronchio abbiamo incontrato una devastazione, ... IL MOMENTO FORMATIVO Il momento centrale formativo ha visto'... che ioalla spiritualità, tornare a farci delle domande, e in ...Come ha detto anche lei, include'imperfezione. Che cosa ... Ma oggi la musica spesso è come se fosse fatta di, di blocchi ...ricordi che quando avevamo vent'anni è uscita questa roba"...