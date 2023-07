Legge delega fiscale | il focus durante il CNPR Forum

Leggi su fmag

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Governo italiano ha fatto “un passo significativo verso una riformaambiziosa”, volta a sostenere la crescita economica e semplificare il sistema tributario del Paese. Una serie di misure è stata presentata da Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un doppio confronto tra rappresentanti politici e membri dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili nell’ambito dell’ultimo consueto appuntamento del. Tra le misure chiave adottate dal Governo, spicca l’aumento di cento euro in busta paga per i lavoratori fino a dicembre, insieme al taglio del cuneo. Queste iniziative mirano a fornire un sollievo immediato ai lavoratori e stimolare la domanda interna, favorendo una ripresa economica più rapida. Parlando della nuova ...