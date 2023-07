Le scottature al cuoio capelluto sono davvero dolorose. Ecco come evitarle per sempre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Leale diventa inevitabile chiedersi: qual è il metodo più infallibile per evitare di scottarsi il? Restare a casa. Non è un'idea esaltante per l'estate, quindi, se stai pianificando delle giornate divertenti all'aperto, hai due opzioni: cappello o SPF. Lascio le dritte sui cappelli alla redazione moda, ma ho un sacco di consigli sulle protezioni solari per la cima del tuo corpo. Se sei calvo, in qualche modo sei avvantaggiato: ti basterà spalmare sulla pelle una crema solare per la testa. Ma se sei di quelli tra noi con un po' di capelli – forse si stanno assottigliando, oppure li hai rasati – la situazione si complica. Hai bisogno di qualcosa che blocchi i raggi sole senza ...