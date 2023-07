(Di mercoledì 26 luglio 2023) Arriva la stangata dal: la pensione slitta a 71, e sono tutti affetti da questo cambiamento. Ecco cos’è successo. Che la pensione non rispetti le aspettative è, purtroppo, una realtà che molti hanno già riscontrato. Dopodi lavoro, infatti, è molto comune ritrovarsi concosì basse da non permettere una vita dignitosa. Ma non solo, perché a volte la pensione arriva molto più tardi di quanto previsto. È il caso di oggi, dove descriveremo lo scenario in cui si trovano molti lavoratori, che non vedranno la pensione prima dei 71. Brutta notizia: lea 71– ILoveTrading.itLeanticipate si raggiungono attraverso carriere lavorative e contribuzioni durati più di 40 ...

Pensione febbraio, gli aumentia marzo. L'Inps ha fatto sapere in una nota che erogherà a marzo la rivalutazione e gli arretrati per lesuperiori a 2.101,52 euro (pari a quattro ...PagamentoInps, il calendario.di poco, come detto, i pagamenti delledi gennaio 2023. Chi va alle Poste per ritirare la pensione in contanti dovrà mettersi a turno a ...Pensione febbraio, gli aumentia marzo. L'Inps ha fatto sapere in una nota che erogherà a marzo la rivalutazione e gli arretrati per lesuperiori a 2.101,52 euro (pari a quattro ...

Le pensioni slittano a 71 anni: non ti salvi dalla mazzata del Governo iLoveTrading

«Non abbiamo fretta, l’approvazione del provvedimento può tranquillamente slittare, ma sia chiaro ... anche quella una questione di questi giorni. Rinunci a pensioni e vitalizi Vendola, che è così ...Non sappiamo se il progetto verrà seriamente preso in considerazione, anche perché il Governo Meloni dovrà fare i conti con le limitate risorse economiche a disposizione e, dunque, la Riforma delle ...