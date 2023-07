Le idee di tendenza da sperimentare nell' Estate 2023 | con un occhio attento allo stile piuttosto che alla circonferenza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’, in fatto di outfit, è uno dei periodi più difficili da affrontare. Soprattutto per chi oggi viene assalita da mille insicurezze: una su tutte, come vestirsi se si hanno fianchi larghi. Quello che per la maggior parte delle donne viene percepito come un inestetismo, non solo colpisce fisici diversi, ma è anche molto comune. E nelsi trasforma in un’ottima scusa pernuovi pezzi e tendenze. Come vestirsi a luglio: cinque outfit di...