Le Hoka di Chris Martin sono una sferzata di energia e di colore che anche noi vogliamo avere ai nostri piedi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le scarpe da trail runningdihanno qualcosa di veramente magico e potentissimo. Un effetto lisergico e psichedelico quanto l'essenza dell'intero progetto del Music of The Spheres World Tour, il progetto di esibizioni live dei Coldplay partito a marzo del 2022 che si concluderà solo nel febbraio 2024. L'del tour è trasversale e pervade e contagia ogni aspetto: dalla musica, alle luci sino ai look della band. E noi siamo abituati all'estetica sporty-neon del leader della band molto vicina a quella dei free-climber anni 90 rivestiti da strati sottili, aderenti e leggeri pervasi di colori folli su base scura, giusto? Come in passato abbiamo ammirato le sneakers diutilizzate dentro e fuori dal palco, tipo le Jordan Spizike e le adidas TS Heat Check, adesso è il turno di ...