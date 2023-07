Le fake news mettono in crisi gli italiani

Per un italiano su tre il catastrofismo sul riscaldamento globale è eccessivo. Questo quanto emerso nel Rapporto Ital Communications - Censis "Disinformazione ein Italia". Di cambiamento climatico si parla tanto e in modo confuso, alimentando cattiva informazione e negazionismo: entrando nel dettaglio dei numeri, il 34,7 per cento degli italiani è ...Ma servono azioni comuni per rendere più consapevoli sui rischi delle bufale Tra gli italiani aumentano paure e timori di non essere in grado di riconoscere disinformazione e. E' una delle ...E per il 34,7% c'è troppo allarme sul riscaldamento globale. Per quasi tutti almeno una fonte informativa, l'83,5% ricorre anche al web. L'Ai e la qualità dell'informazione

Rapporto Censis sulle fake-news: per 3 italiani su 4 è sempre più difficile riconoscerle RaiNews

Roma - Cresce la consapevolezza degli effetti devastanti della disinformazione, che può essere arginata da professionisti della comunicazione accreditati come fonti autorevoli e garanti dell'affidabil ...Roma, 26 lug - “Tanto opinionismo e poca informazione generano confusione e notizie false; lo hanno dimostrato il Covid prima, la guerra poi e oggi il riscaldamento climatico. Gli italiani hanno bisog ...