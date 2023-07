Le due pagine di Repubblica per difendere Alain Elkann | «Il racconto dei lanzichenecchi sul treno? Bello»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non si può certo dire chenon tenga il punto. Anche nei casi più difficile, come ildisul suo viaggio a Foggia con tanto di incontro di alcuni “giovani” apostrofati come. Il Cdr del quotidiano si è smarcato dalle considerazioni del padre dell’editore. Ma il direttore Maurizio Molinari si è rifiutato di pubblicare la nota dei giornalisti. E oggi il quotidiano rilancia. Dueper parlare del famoso viaggio a Foggia. Lo scrittore Paolo Di Paolo si presta a effettuare lo stesso percorso con la stessa tratta. Maurizio Crosetti descrive come il caso sia diventato un tormentone nel web. Infine, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e professore emerito all’università della Pennsylvania Fabio Finotti dà il suo giudizio ...