Lazio | Zaccagni | “Vogliamo migliorare il secondo posto dell’anno scorso”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’attaccante della, Mattia, ha parlato ai microfoni del club biancoceleste dopo la vittoria per 2-0 contro il Bravo. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un buonissimo ritiro, il bilancio è positivo. Fare un ulteriore step? L’annoabbiamo fatto una grande stagione, siamo arrivati secondi emigliorarci. Il nostro obiettivo deve essere pensare partita per partita portando a casa il massimo risultato”. E ancora: “Sappiamo l’importanza di Ciro, quando sta così è un valore aggiunto. Io mi sento bene, era importante fare questa gara anche a livello mentale, è un bel gruppo e stiamo lavorando alla grande. Castellanos? Entrare in questa squadra è facile, è un bel gruppo e l’ha capito subito”. SportFace.