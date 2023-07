Lazio | tutto fatto per Sow | le cifre dell’affare

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laha ormai chiuso l’operazione con l’Eintracht Francoforte per l’arrivo di Djibril Sow. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lae l’Eintracht Francoforte avrebbero trovato un accordo per il cartellino di Djibril Sow. Il centrocampista svizzero arriverà in Serie A per 15 milioni di euro, contro la richiesta iniziale di 20 dei tedeschi. Sow nelle prossime ore arriverà a Roma per svolgere le visite mediche e firmare un quadriennale da 2.5 milioni di euro a stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24