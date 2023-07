Lazio | Marcos Antonio | «Siamo forti | possiamo fare una grande stagione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023), centrocampista brasiliano della, ha così parlato di quello che si aspetta dalla prossimaIntervistato da Globo, il centrocampista dellaha così analizzato la prossimadella squadra biancoceleste. PROSSIMA- Giocheremo in Champions League. Abbiamo una squadra forte e ben integrata. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per disputare di nuovo una. Penso di essere cresciuto nell’ultimo anno e spero di poter contribuire tanto con i miei compagni di squadra in campo. Cercheremo di sfruttare al meglio la preparazione per rafforzarci ancora di più. Spero di avere più opportunità in questa ...