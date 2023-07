Lazio | ecco Sow | primo rinforzo per Sarri

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Maurizioavrà a breve ilche serve a centrocampo dopo la partenza di Milinkovic Savic per l'Arabia Saudita. Lotito ha messo in cima alla lista dei suoi desideri Djibril Sow ed è pronto all'affondo da 14 milioni di euro più qualche bonus. Sow ha giocato nell'ultima stagione nell'Eintracht Francoforte ed è tato a lungo corteggiato da club di Liga e Premier League - non di primissima fascia - avendo il contratto in scadenza nel giugno 2024. E' questa la chiave che consente di tenere basso il prezzo visto che si tratta di un giocatore di sicuro rendimento e con già una buona esperienza. Firmerà un contratto da 2,5 milioni fino al2028. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

