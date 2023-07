Lavoro | Fondirigenti | “988 piani formativi presentati da imprese su Avviso 1 2023”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I risultati premiano l’investimento in formazione manageriale delle pmi Sono quasi mille, 988 per la precisione, idallea valere sull’1/di, il Fondo per la formazione continua dei manager promosso da Confindustria e Federmanager, che ha chiuso nei giorni scorsi i termini per la presentazione delle candidature: un risultato molto positivo, che evidenzia il peso crescente della formazione manageriale nelle strategie di trasformazione e crescita delleitaliane, alle prese con la transizione sostenibile e digitale, con sfide crescenti sul piano interno e internazionale nell’ambito di un quadro macroeconomico e produttivo in costante cambiamento. I...