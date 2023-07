Laviano Salerno | scossa di terremoto di magnitudo 3 6

(Di mercoledì 26 luglio 2023) commenta Unadidi3.6 è stata registrata a, Comune in provincia di. Il sisma si è verificato poco prima delle 08:30 di stamani con epicentro a una ...

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non si registrano danni. La zona è la stessa devastata dal terremoto del 1980.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata a Laviano, Comune in provincia di Salerno. Il sisma si è verificato poco prima delle 08:30 di stamani con epicentro a una profondità di 15 c ...