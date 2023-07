Latitante ricercato da maggio arrestato dalla Polizia di Stato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano La profonda conoscenza del territorio e del panorama malavitoso del capoluogo ha permesso al personale delladidi arrestare undi nazionalità nigeriana sul quale pendeva un mandato di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria lo scorso mese di. I Falchi, nei loro consueti servizi di controllo del territorio e di contrasto all’attività di spaccio, transitando a bordo delle loro moto in via Dante, hanno notato davanti un negozio di alimentari “etnici” un gruppetto di uomini di origini africane e tra questi hanno riconosciuto un giovane nigeriano di 26 annidallo scorsoperché destinatario di un mandato di cattura in quanto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il 26enne appena ha ...

...53 Redazione Cronaca 0 255 TARANTO - Il personale della Polizia di Stato ha arrestato un...uomini di origini africane e tra questi hanno riconosciuto un giovane nigeriano di 26 anni...Le complesse indagini per ricercare il, condotte dagli uomini della sezione criminalità ... che ha segnalato alla polizia nazionale di Madrid la presenza del. La Squadra F. A. S. T. ......in Belgio edalla giustizia spagnola. Con i suoi sette preziosi seggi, il voto a favore o l'astensione di Junts per Catalunya è essenziale per Sánchez per un altro mandato. Con ...

Arrestato a Madrid un latitante ricercato in Italia per traffico di droga Agenzia Nova

Un cittadino nigeriano di 30 anni richiedente protezione internazionale è stato arrestato, dopo che è emerso che su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale per traffico di esser umani. (AN ...Taranto - Arrestato un latitante Taranto - Arrestato un latitante Taranto - Arrestato un latitante Taranto - Arrestato un latitante ...