Lanciano pietre contro un bus | paura a Matierno

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Anel pomeriggio di ieri, ignoti hanno lanciato dellel’autobus della linea urbana numero 14. Comer riporta Salerno notizie, il vetro posteriore del mezzo di trasporto è stato completamente danneggiato ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti a bordo. L’appello dei sindacati “Siamo sconcertati che ancora oggi avvengano questi atti vili nei confronti dei conducenti e dei mezzi aziendali ha sottolineato il segretario generale Filt Cgil Gerardo Arpino –. Un’azione così dura va condannata aspramente e c’è la necessità che gli organi preposti intervengano a tutela di un trasporto pubblico che deve essere effettuato in piena efficienza e garanzia. Così come c’è la necessità di ritornare a ragionare attorno ad un Tavolo sulla sicurezza in Prefettura rispetto all’attivazione dello stesso”. Segui ZON.IT su ...

'Non si può pensare che, accanto ad una rimessa di autobus che servono l'intera città, sia consentita la presenza di un campo nomadi i cui residenti senza sostaalle vetture in ...Ha riportato la […] Navigazione articoli Genova,a ragazze per farsi notare: due minorenni non accompagnati rischiano denuncia Andora, acqua salata dai rubinetti: il 28 luglio '...Due minorenni stranieri non accompagnati sono stati fermati dalla Polizia per aver importunato delle ragazze lanciando loro dellesulla spiaggia libera del quartiere genovese di Quinto. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena. I due, sono stati portati in questura e rischiano una ...

La strada fa paura, sassaiole continue contro i bus. E gli autisti "chiudono" il deposito RomaToday

A Matierno nel pomeriggio di ieri, ignoti hanno lanciato delle pietre contro l’autobus della linea urbana numero 14. Comer riporta Salerno notizie, il ...StampaGesto vandalico contro un pullman di Busitalia. Ignoti, almeno per ora, nel pomeriggio di ieri, hanno preso di mira l’autobus della linea urbana numero 14. Il mezzo è stato colpito con un sasso ...