Lancia una scatola con la droga dal balcone | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 43 anni, con precedenti, è statodalla polizia per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti: in unata daldella sua abitazione nel rione napoletano di Sant’Antonio Abate, recuperata dagli agenti, c’erano un bilancino di precisione e 137 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 200 grammi. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 1.285 euro ritenuti provento dello spaccio. Trenta grammi di hashish, contenuti in 12 involucri, sono stati invece recuperati dalla polizia durante un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri San Giovanni e Barra. Durante l’attività sono state identificate 95 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e controllati 53 veicoli, mentre in via ...