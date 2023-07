L’Aeronautica vola in Giappone con gli F-35

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dovrebbe svolgersi tra il 2 e il 10 agosto prossimi una importane esercitazione militare congiunta tra Italia e, come annunciato direttamente con una breve nota dalle Forze aeree di autodifesa di Tokyo, che ha anche annunciato una iniziativa simile in programma con l’aviazione francese. L’obiettivo è migliorare le capacità della Jasdf, la Forza aerea nipponica, nonché promuovere l’interoperabilità e lo scambio tra le forze aeree delle due nazioni, rafforzando la cooperazione in materia di Difesa in una zona ritenuta “calda” come lo scenario indopacifico. Per l’Italia, che affronterà un rischieramento davvero imponente, dovrebbero partecipare quattro velivoli F-35 A insieme con altrettanti F-15si, che saranno schierati presso la base aerea di Komatsu (prefettura di Ishikawa), sulla costa del Mar del, che sarà ...