Ladispoli | scontro frontale sull’Aurelia | donna estratta dalle lamiere

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– Un violento: è successo all’altezza di(chilometro 36,700) dove, alle ore 14:10 circa, due auto si sono scontrate violentemente, per cause ancora in corso di accertamento. A bordo delle due autovetture c’erano solo le conducenti. Arrivati sul posto i Vigli del Fuoco di Bracciano hanno subito estricatouna delle due conducenti ed affidata alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente laè stata trasportata tramite elisoccorso all’ospedale Gemelli in Roma. La conducente della seconda macchina è stata, invece, trasportata in ospedale tramite ambulanza. Sul posto erano presenti il personale sanitario del 118, l’elisoccorso, la Polizia locale di...