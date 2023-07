La Via della Seta acquatica Le mire di Pechino nel Golfo di Guinea

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In una domenica di luglio, una flottiglia di tre navi da guerra attracca nel porto nigeriano di Lagos. A guidarla è il Nanning, cacciatorpediniereMarina dell’Esercito Popolare di Liberazione; ad accompagnare il destroyer varato nel 2019 c’erano la fregata Sanya e la nave da rifornimento Weishanhu. La loro sosta di cinque giorni rappresenta un’importante occasione di naval diplomacy per rafforzare la cooperazione reciproca, come sottolineato da rappresentanti istituzionali sia cinesi che nigeriani. Cheabbia forti interessi in Nigeria non è una novità. Il Paese africano ha accolto nel 2018 l’invito cinese ad unirsi alla Belt and Road Initiative, garantendosi così il finanziamento per numerosi investimenti, nell’ambito delle infrastrutture energetiche (Abuja è uno dei principali esportatori di petrolio grezzo verso ...