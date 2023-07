La Venere tra stracci e rifiuti speciali al rogo | la perfetta fotografia di Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Cosa ènel luglio del 2023? Unaammalata, piena die di roghi tra campi rom e maxi inceneritori da ingrandire, che può prendere un Freccia Rossa una volta al mese per rifugiarsi tra le ceneri di Pompei ma che può farsi visitare non prima di un mese pure se va al Pronto soccorso e che, superati i primi dieci giorni del mese di agosto, dovrà pagarsi di tasca propria anche la mammografia di controllo. Sin dal primo momento in cui abbiamo ammirato l’installazione della “degli” di Pistoletto nell’orribile deserto lavico e vuoto della attuale Piazza del Municipio di, abbiamo avuto la sensazione di un’opera bellissima e significativa per noi napoletani, ma ancora “incompleta”. Per chi, come noi, ha girato per decenni le meravigliose ma degradate ...