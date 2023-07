La Ue vara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia

L'Unione europea ha accettato di vietare le esportazioni di motori aeronautici e parti dell'aviazione in Bielorussia. La decisione fa parte dell'espansione delle sanzioni contro l'alleato del Cremlino ...La bozza che sarà illustrata alle parti sociali punta sul ricorso alla Cig per eventi meteo, sul lavoro agile e sulle modifiche nell'organizzazione del lavoro Per contenere i rischi derivanti dall'...... Ernesto Maria Ruffini, detta le regole per presentare la domanda e […] Navigazione articoli Presentato ilprogetto "Una comunità in salute: Alta Val di" Regione Liguria, approvato ...

Il governo italiano vara un nuovo protocollo per prevenire i rischi da caldo sul lavoro Il Sole 24 ORE

Abbiamo avuto l'occasione di intervistare Masaru Yamamura, il director di Armored Core 6, e Yasunori Ogura, il producer: ecco cosa ci hanno raccontato.L'Unione europea ha accettato di vietare le esportazioni di motori aeronautici e parti dell'aviazione in Bielorussia ...