(Di mercoledì 26 luglio 2023) Questa sera (alle ore 21 italiane) all'Estadio Municipal di Albufeira, in Algarve, la Roma affronterà lo Sporting. L'amichevole potrebbe essere l'occasione perfetta per la veradi questa ...

Questa sera (alle ore 21 italiane) all'Estadio Municipal di Albufeira, in Algarve, la Roma affronterà lo Sporting Braga. L'amichevole potrebbe essere l'occasione perfetta per la veradi questa terza estate mourinhana: trovare il modo di far coesistere Aouar, Pellegrini e Dybala senza perdere nel contempo equilibrio e compattezza. Ecco la probabile formazione di ...Nellacontro la Borealeha messo in campo un 3 - 5 - 2 con Aouar e il giovane Pagano ad agire da mezzali accanto a Matic e un duo d'attacco formato da Dybala e Belotti . Ora Pellegrini e ...'Morata vota', lo spagnolo vuole tornare e lavorare con José e Dybala. Garcia: 'Napoli, tengo tutti'. Lotito esclusivo: 'Vi ho salvati io'. La prima pagina di Tuttosport: 'MorataLukaku'. L'...

La sfida di Mou: far giocare insieme Aouar, Pellegrini e Dybala. La formazione col Braga La Gazzetta dello Sport

Le probabili formazioni di Roma-Braga, match amichevole che si giocherà allo stadio Municipal di Albufeira, in Portogallo ...