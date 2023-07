Guerra senza fine: dopo il ritiro delladall''accordo sul grano', Mosca utilizzerà la sua flotta del Mar Nero per un blocco navale dell' Ucraina . Lo ha annunciato l'intelligence del ministero della Difesa della Gran Bretagna. ...ZELENSKY: "TOLLERANZA ZEROCORROTTI" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso il ...di appropriazione indebita di massa e di un parlamentare accusato di collaborare con la. Non ...I bimbi rapiti tornino in Ucraina" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 08:48 Ucraina: da donatori internazionali 220 milioni per sminamento ...

La Russia verso il blocco navale dell’Ucraina: il Mar Nero nuovo fronte di guerra Globalist.it

L’Etiopia ha chiesto l’adesione al gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). L’Etiopia, con i suoi circa 120 milioni di abitanti, è il ...Dopo il ritiro della Russia dall'"accordo sul grano", Mosca utilizzerà la sua flotta del Mar Nero per un blocco navale dell'Ucraina. Lo ha annunciato l'intelligence del ministero della Difesa della Gr ...