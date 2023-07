La Russa torna sul caso del figlio | “La dichiarazione sulla ragazza? Oggi non non la rifarei Mi riferivo al suo difensore | non a lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Capisco che non l’ho detto in maniera chiara. E no, non lo, soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che non c’era nessun attacco alla, e difatti da quel momento” mio“ha avuto i suoi difensori e tocca a loro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare alla cerimonia del Ventaglio, rispondendo a una domanda del presidente dell’Associazione stampa parlamentare, Adalberto Signore. “Non ho mai inteso attaccare lae non sono intervenuto oltre. Ho anche parlato con Giorgia (Meloni, ndr). Ma credo che se Elly Schlein avesse letto con attenzione quello che ho scritto, avrebbe capito che il mio riferimento erascelta del, e non della, di ...