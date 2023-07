(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il presidente del senato Ignazio Latorna sulla vicenda che vede suo, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 22enne. L’intervento del co-fondatore di Fratelli d’Italia è avvenuto durante la sua partecipazione alla cerimonia del Ventaglio con i giornalisti dell’Associazione della stampa parlamentare. La: “Non rifarei dichiarazioni in sua L'articolo proviene da Il Difforme.

E poi una frase che aveva sollevato molte proteste: Laspiegava di avere "molti interrogativi"racconto della ragazza: "Per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di ...Il Dipartimento di Stato USA ha fornito prove e rassicurazionifatto che gli stock di bombe a ... contribuendo a sfondare le trincee in cui sono attualmente arroccate e obbligando la fanteria...Ignazio La, parlando durante la cerimonia del Ventaglio, per il tradizionale scambio degli auguri alla stampa parlamentare, ha voluto sottolineare che le sue dichiarazioni sulla ragazza che ...

Ignazio La Russa sul figlio Leonardo Apache: "Non volevo attaccare la ragazza" Sky Tg24

Ha incontrato la stampa parlamentare alla cerimonia del Ventaglio: «Non c'era nessun attacco alla ragazza» ...Il presidente del Senato torna sulla sua nota in difesa del figlio Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale: “Non rifarei quella ...