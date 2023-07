La Russa | Credo a mio figlio | ma non rifarei dichiarazioni su di lui

"La mia convinzione di padre, tuttora esistente, è di credere a mio figlio perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c'è niente di male ...Mache se Elly Schlein avesse letto con attenzione quello che ho scritto , avrebbe capito che ... Capisco che forse non l'ho detto in maniera chiara', ha rimarcato La. Giorgia Meloni, ...Così il presidente del Senato Laalla cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. ... non mi sono fatto comprendere, ma non c'era nessun attacco alla ragazza"."a mio figlio".

La Russa: “Credo a mio figlio, non c’è niente di male” Il Fatto Quotidiano

I test missilistici e le dichiarazioni minacciose preoccupano sempre di più Usa e Giappone. La Corea del Nord riapre le porte dopo la pandemia, nei giorni in ...«Non volevo attaccare la ragazza». Ignazio La Russa è tornato a parlare della sua nota diffusa dopo la notizia dell’inchiesta che ha coinvolto il figlio ...