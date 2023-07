La Russa alla cerimonia del Ventaglio | “Da padre credo a mio figlio Non ho attaccato la ragazza”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «La mia convinzione diè di credere a mio. Lo renderei pubblico? Mezz’ora dopo, quando ho letto la dichiarazione della signora Schlein, ho detto che ero stato frainteso. Poi non sono intervenuto oltre, ma se uno avesse letto con attenzione quello che ho scritto il mio riferimento non era, mascelta del difensore di aspettare 40 giorni per presentare la denuncia». Con queste parole il presidente del Senato, Ignazio La, è tornato a parlare sull’accusa di stupro per il. La: “Non rifarei quella nota su mio” Quella di Laè stata la risposta a una tra le tante domande dei giornalisti. durante la tradizionaledel ...

Così il presidente del Senato, Ignazio La, durante la cerimonia del Ventaglio riguardo alle ... nelle mie dichiarazioni, non c'era nessun attaccoragazza (che ha denunciato di stupro suo ...... durante la discussione della sfiduciaministra Daniela Santanchè, proposta dai 5S. Alle sue ... Il presidente del Senato, Ignazio La, è intervenuto per placare gli animi dicendo che "ciascuno ...Così il Presidente del Senato, Ignazio La, intervenendocerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama, per il tradizionale scambio degli auguristampa parlamentare con la quale, ha ...

Caso La Russa jr, il presidente del Senato: «Non volevo attaccare la ... Open

I test missilistici e le dichiarazioni minacciose preoccupano sempre di più Usa e Giappone. La Corea del Nord riapre le porte dopo la pandemia, nei giorni in ...Il presidente del Senato torna sulla nota diffusa subito dopo la notizia dell'indagine sul figlio Leonardo, indagato per violenza sessuale: "Non volevo attaccare la ragazza, non sono stato chiaro" ...