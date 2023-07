La realtà distorta delle banche americane che rafforza la riforma di Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Joeha un motivo in più per spingere l’acceleratore sulladel sistema bancario americano, resasi necessaria se non urgente all’indomani dei pericolosi crack di Svb e First Republic. Due istituti di territorio, legati a doppio filo all’industria tecnologica e saltati per aria per l’eccessiva esposizione ai tassi dei loro portafogli. Una spia per il mondo del credito americano, che ha fatto subito drizzare le orecchie ai democratici, decisi a portare a termine unmentoattuali norme, che ruota essenzialmente intorno a un concetto: estendere le garanzie pubbliche attualmente in essere sui depositi di piccolo importo, a quelli maggiori. Peccato che per far sì che questo avvenga, i regolatori statunitensi abbiano bisogno di avere in quadro della situazione piuttosto preciso, ovvero di sapere ...