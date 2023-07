La Promessa | anticipazioni 27 luglio | Manuel fa la proposta di matrimonio a Jimena Jana incassa

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La27: i fan diavranno una cocente delusione…e anche la protagonista della telenovela spagnola! Per Mauro e Leonor sarà la fine, ma prima vivranno un momento importante. Questo ed altro nella puntata di domani! La27dice addio aper? Intanto Mauro e Leonor… A cena,chiede adi diventare sua moglie, per la gioia di Cruz ed Alonso! La cameriera non può fare altro che rassegnarsi e pensare che sia meglio così. Mauro, sempre intenzionato a chiudere con Leonor, la informa che Ròmulo è stato testimone di un loro bacio…Ma i due, prima di lasciarsi, si concedono ...

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ci ...Il 24 Luglio 2023, su Canale 5, a partire dalle 14.45 va in onda una nuova puntata de La Promessa.