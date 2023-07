Per l'annuncio bisognerà aspettare. In questi giorni Dybala ha respinto le avance arabe e quelle del Chelsea dopo lafatta a Mourinho in seguito alla finale di Budapest.Guido Castelli di Monia Orazimantenuta: è stata definitivamente approvata dalla cabina di coordinamento sisma l'... che sale da 140mila a 215mila euro, slitta al 18il termine entro il ...In base alle stime di Statista al 17 luglio 2023, oltre l'80% delle esportazioni agricole ucraine garantite dalla Black Sea Grain Initiative è andato ai Paesi ricchi a partire dall'2022. Per l'...

La Promessa agosto 2023: Leonor accusa Mauro di tradimento TVSerial.it

La Promessa agosto 2023, trame e anticipazioni della nuova soap spagnola in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.Ormai manca davvero pochissimo: a breve, Diletta Leotta stringerà tra le sue braccia la sua bambina che dovrebbe nascere nelle prime settimane di agosto. La conduttrice di Dazn ha cercato, ...