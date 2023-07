La piccola Nora non ce l’ha fatta | il cordoglio di Sturaro per la bimba di Pegli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per le cure dellasi erano mobilitate anche Genoa e Sampdoria aiutando nella raccolta fondi per le terapie da fare in Texas.

'Rossoblu è la stella più vicina, buon viaggiogrifoncina' si legge in uno striscione comparso in città e firmato Gradinata Nord. TAGS ospedale CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo ...Lanon ce l'ha fatta: la bimba di 5 anni affetta da una forma molto grave di Sarcoma di Ewing si è spenta all'ospedale Gaslini, in cui era ricoverata dopo aver fatto ritorno dagli Stati ...L'U. C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della, la bimba genovese di cinque anni, affetta da sarcoma di Ewing, per la quale si era mobilitata tutta la città al fine di raccogliere fondi per sostenere le spese di una serie di cure ...

Addio alla piccola Nora, la bimba di Pegli non ce l'ha fatta GenovaToday

Addio a Nora, la piccola affetta dal sarcoma di Ewing. La bimba di Pegli è morta ieri: il cordoglio della città, dopo la gara di solidarietà per le cure negli Usa.Per la bambina di 5 anni, che doveva essere curata in America, si è mobilitata l’intera città, ma non c’è stato nulla da fare ...