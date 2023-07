La O' Callaghan cancella il record della Pellegrini nei 200 sl | Paltrinieri solo ottavo

Mollei O'Federica Pellegrini. Cade dopo 14 anni il record del mondo dei 200 stile libero: la campionessa australiana (classe 2004) ha vinto la finale ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka ...Con un traino così laè stata sensazionale. Greg ottavo Gregorio è il più anziano (classe 1994) degli otto finalisti degli 800; il più giovane è l'australiano Samiel Short, re dei 400 ...FUKUOKA (GIAPPONE) - I record sono fatti per essere superati e a farne le spese ai Mondiali di Fukuoka è Federica Pellegrini , ex fuoriclasse azzurra che ai Mondiali di Roma nel 2009 fu la prima ...

Mollie O'Callaghan Cancella Il Record Del Mondo Di Federica ... SwimSwam

Ti aspetti Ariarne Titmus e invece spunta l'altra australiana, Mollie O'Callaghan, che in un exploit nei 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka, in Giappone, ...