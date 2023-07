La notte della Repubblica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In occasione del trentennalestrage di Via Palestro a Milano e piazza San Giovanni a Roma, riportiamo tre articoli pubblicati su Panorama e datati 8 agosto 1993 parte di un dossier dei nostri cronisti sulla tragicadel 27 luglio 1993 Sono da poco passate le undici. Il professor Umberto Veronesi, oncologo di fama internazionale, è appena rientrato nella sua casa milanese. Ma fa appena in tempo a togliersi la giacca: sente un'esplosione violentissima. I vetri di casa tremano, sembra che debbano andare in mille pezzi da un momento all'altro. Sono le 23,12 di martedì 27 luglio e a due passi dalla villa comunale è appena esplosa l'autobomba: una Uno grigia parcheggiata contromano nella centralissima via Palestro. Il professore si precipita in strada. Due passi e arriva sul posto. Lo scenario che gli si presenta lo atterrisce. Vetri, fiamme, ...

