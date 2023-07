La minaccia silenziosa del cambiamento climatico sotterraneo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Non è necessario vivere a Venezia per vivere in una città che sta sprofondando». Cause diverse, risultato simile. C’è un pizzico di ironia ma anche chiara preoccupazione nell’allarme lanciato da Alessandro Rotta Loria, professore della Northwestern University dell’Illinois che in un recente studio, pubblicato su Nature, ha quantificato per la prima volta gli effetti del cosiddetto» delle città. La ricerca svolta da Loria ha messo in correlazione i cambiamenti del clima sottostante ad alcune aree urbane con il dissesto del loro terreno, prendendo come caso di studio il quartiere Loop di Chicago, centro finanziario della metropoli statunitense che si affaccia sul lago Michigan. Se riscaldato, infatti, il suolo cambia: gli strati di humus, le rocce e i materiali da costruzione si deformano sotto ...