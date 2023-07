La Meloni da Biden | dossier Cina sul tavolo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il governo italiano punta a rafforzare le relazioni transatlantiche. Domani, Giorgiaincontrerà Joealla Casa Bianca. Si tratta di un faccia a faccia particolarmente atteso che, oltre a rinsaldare i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, smentisce la vulgata tendente a dipingere Palazzo Chigi come isolato sul piano internazionale. Ricordiamo d’altronde che aperture di credito allasono arrivate da importanti think tank d’Oltreatlantico, come Heritage Foundation ed Atlantic Council. Non solo. Secondo quanto risulta alla Verità, il presidente del Consiglio potrebbe incontrare anche i vertici del Congresso, tra cui figurerebbe in caso lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy: esponente significativo del Partito repubblicano, che laaveva ricevuto a Palazzo Chigi in maggio. su La ...

E Giorgia, direttamente dagli Stati Uniti dove si trova per l'incontro con Joe, annuncia un piano dettagliato per la gestione dell'emergenza. Lo fa con un video con cui zittisce chi, ...La premier, pronta ad andare in missione negli Stati Uniti per incontrare, dopo giorni di ... Il problema, però, è che ancora una voltasceglie di parlare di eventi avversi provocati dal "...... e' un interlocutore imprescindibile nelle relazioni internazionali e dunque la linea che lItalia intende perseguire nei confronti di Pechino comeribadira' ae' quella di un rapporto ...

Domani il colloquio con il presidente Usa nello Studio Ovale. Per l'amministrazione Usa la premier italiana va distinta dagli altri leader di destra. "Via della seta", pressing incrociato su Roma ...