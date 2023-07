(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'agenzia spaziale statunitenseoffre ora un servizio di prim'ordine nella monitorazionea livello globale .a dati raccolti dai, viene generata unadel fuoco attivo , strumento utile e necessario nella lotta contro i roghi selvaggi. Queste preziose informazioni, raccolte e processate con grande rapidità, diventano disponibili per il pubblico in pochissimo...

La mappa Nasa degli incendi (quasi) in tempo reale grazie ai satelliti Gazzetta del Sud

L'agenzia spaziale statunitense NASA offre ora un servizio di prim'ordine nella monitorazione degli incendi a livello globale . Grazie a dati raccolti dai ...Bill Nelson, amministratore della NASA, ha inaugurato un nuovo Centro di Informazione sulla Terra presso la sede della NASA a Washington. Questo centro ...