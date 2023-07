La mamma di Federica Pellegrini al settimo cielo per la gravidanza della figlia | “Sarà una femmina”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladirivela il sesso del bebèdarà alla luce una bambina: lo rivela in un’intervista ladell’ex nuotatrice, Cinzia Lionello, che ha parlato, ufficializzata dalla campionessa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. Intervistata dal settimanale Oggi, la donna ha dichiarato: “È in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”. Cinzia Lionello ha rivelato anche altri dettagli sulladi, svelando che “ha superato da poco i tre mesi”. “Meglio non dire altro per adesso” ha poi aggiunto la donna che si è detta ...

A svelare però il sesso del bebè è stata la futura nonna! LadiPellegrini interviene Cinzia Lionello ,diPellegrini, al settimanale Oggi.it ha svelato: 'Sì, è in ......Se non dovessero venire non mi sentirò meno realizzata' La notizia della gravidanza di...venire non mi sentirò meno realizzata ' - pur confessando però di essere pronta a diventare. Un ...E' in arrivo un bebè.Pellegrini è incinta e la suasvela se sarà maschio o ...

Federica Pellegrini e la nuova avventura: quella di mamma "ci ... Nuoto•com

Federica Pellegrini darà alla luce una bambina: lo rivela in un’intervista la mamma dell’ex nuotatrice, Cinzia Lionello, che ha parlato della gravidanza della figlia, ufficializzata dalla campionessa ...Federica Pellegrini è incinta del suo primo figlio, la mamma ha rivelato anche l'indiscrezione sul sesso del nascituro: 'Meglio non dire altro'.