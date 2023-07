La magia di Nara | la città dei cervi in Giappone – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è unase vicino a Kyoto. È stata capitale deldal 710 al 794 ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1998. Qui si trovano uno dei templi più amati dele un immenso parco popolato dae cerbiatti. Aqualcuno noterà una certa presenza di questi esemplari, non solo fisica (gli animali circolano liberamente nel centro cittadino) ma anche con monumenti in loro onore. Sono oltre 1.200 iin circolazione. Ed eccoli qui, in questo, al riparo dalla pioggia. Alla base di questo amore c’è una leggenda. Takemikazuchi-no-Mikoto, del Santuario di Kashima, quando raggiunse il Santuario Kasuga Taisha di, arrivò in sella ad una meravigliosa cerva bianca. Da quel momento i ...