La maggioranza azzoppa il Fisco | come cambia il contenzioso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si apre un nuovo filone nel tormentato rapporto fra lae ilitaliano: una norma presentata a corollario della riforma della giustizia tributaria potrebbe ridurre la capacità deldi agire in giudizio. Emendamento alla delega fiscale Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento alla delega fiscale per cancellare la facoltà degli enti di presentare ricorso in caso di sconfitta in primo grado. Questo significa che, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate non potrebbe ricorrere contro le sentenze a lei avverse nelle cause in merito all’evasione fiscale. La delega fiscale è attualmente all’esame della commissione Finanze del Senato. Nell’emendamento presentato da FdI si legge che “le modalità di gestione deltributario non sempre sono caratterizzate da una gestione efficiente e imparziale”. ...