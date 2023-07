La leader della Spagna

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Quando Aitana segna non è mai banale» è un pensiero che mi capita spesso di fare. E per quanto sia errato nel principio – ci sarà stata una volta, anche solo una, in cui ha fatto un gol facile, magari all’età di 6 anni – rimanda a un fatto semplice, tutto sommato: vedere Aitana giocare è uno spettacolo tra i migliori possibili nel calcio femminile di oggi. Aitana Bonmatí Conca, catalana da sempre e nelle fila del Barcellona femminile fin dalle giovanili, è la calciatrice che l’anno scorso ha tenuto a galla ladopo l’infortunio di Alexia Putellas, arrivato giusto alla vigilia degli Europei. Quella di Putellas, non è stata una privazione solo tecnica ma anche un dolore sentimentale: la capitana che non poteva giocare, nella prima e importantissima occasione in cui lavedeva un riscatto veloce, dopo che il Barcellona (che è quasi tutto ...