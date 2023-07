(Di mercoledì 26 luglio 2023)non è incedibile per lantus. Come si legge sul Corriere della Sera, il portiere polacco ex Arsenal potrebbe andare al...

Avere Weston qui é bello, mi, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi. ... PRIMO GOL ALLA- Lancio da Locatelli, mi lancia sempre, so già che sarà così. ESULTANZA - Non ...Inter,e Napoli lo hanno messo nel mirino ma il club friulano non vuole lasciarlo partire. LA ... Questoenormemente' FLOP LIPSIA - 'Naturalmente avrei sperato in più minuti a Lipsia, ma a ......un equilibrio tra sostenibilità e competitività perché c'era già una situazione di bilancio negativa e nonil mancato accesso in Champions League ", ha continuato il giornalista. " La...

La Juve aiuta l'Inter: Szczesny al Bayern libera Sommer Calciomercato.com

Caso Bonucci: Milik parla del compagno epurato dalla Juventus. Le parole del polacco sul difensore bianconero Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Arek Milik ha parlato anche di Leonardo ...Dai prossimi obiettivi fino alla situazione Bonucci: le parole del difensore della Juve Gatti intervistato da Sky Sport ...