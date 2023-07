La Grecia brucia da più di una settimana a causa della mancanza di prevenzione

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Da ormai più di unalaè alle prese con decine di incendi in varie aree del Paese, tra cui l’Attica, il Peloponneso e alcune isole: negli ultimi giorni, i più gravi hanno colpito Rodi, Eubea, e Corfù. Il presidente greco Kyriakos Mitsotakis sostiene che la situazione resterà critica finché le condizioni climatiche non cambieranno, anche se alcuni scienziati greci attribuiscono parteresponsabilità alladida parte del governo. Durante il fine, più di ventimila persone (di cui 7-8mila di nazionalità italiana) sono state evacuate da Rodi, dove l’incendio che si era creato a inizioscorsa è peggiorato adell’innalzamento del vento. Il ministero del Cambiamento ...

Video su questo argomento La, il canadair precipita e si schianta: la tragedia in direttaLì dovein estate, abbiamo le frane in autunno, quando arriveranno le forti piogge". Le ... a differenza di quello che succede in diversi paesi affacciati sul Mediterraneo (dallaall'...Che cosa può fare, allora, chi ha prenotato le vacanze ine si trova a dover decidere se partire o rinunciare Al momento il traffico aereo sull'isola di Rodi, la più grande del Dodecanneso, ...

La Grecia brucia, anche Corfù in fiamme: 17 villaggi evacuati. Incendio Rodi, fuggite 19mila persone QUOTIDIANO NAZIONALE

Al Nord grandine e vento, al Sud incendi e afa: cinque le vittime. In Gargano evacuate duemila persone. Sicilia in ginocchio ...Un paese climaticamente spezzato in due, con la Sicilia che brucia e Milano travolta da una bufera notturna. Tutto il catalogo del clima futuro, con una nuova percezione dell’emergenza. A dispetto dei ...